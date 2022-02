Paulina i Karolina Chapko to najpopularniejsze bliźniaczki w Polsce. I mają siostry... bliźniaczki. Wszystkie cztery zajmują się aktorstwem!

Siostry Chapko już w liceum pokazały, że mają talent. Występowały w nowosądeckim Teatrze Robotniczym. Pierwsza sztuka, w jakiej zagrały, to "Serenada" Sławomira Mrożka. Od zawsze fascynowało je to, że w zawodzie aktora można ciągle się zmieniać, co chwilę być kimś innym. Występując na scenie spełniają swoje pasje, robią to co je fascynuje.

Aktorki zagrały razem w filmie "Oszukane". Mają także na swoim koncie role w popularnych serialach. Karolina zagrała w "Barwach szczęścia", "Kobieta bez wstydu", "Pierwszej miłości" czy "M jak miłość", a Paulina w "Na Wspólnej", "Ojcu Mateuszu", czy "Sali Samobójców". Teraz można je zobaczyć w kilku filmach dostępnych w serwisie Netflix, Paulinę w "11 minutes", "Wściekłość, a Karolinę w "YUMA", "1920 Wojna i Miłość", a już niedługo w "All In". Siostry wspólnie zagrały w filmie "Ultraviolet".