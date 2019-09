Paznokcie na jesień 2019. Zobacz najmodniejsze wzory na paznokcie. Takie będą trendy w manicure na jesień

Paznokcie na jesień 2019 zaprzątają głowę niejednej kobiecie umówionej już na wizytę u stylistki. Co będzie modne tej jesieni? Odrzucamy neonowe kolory i stawiamy na bardziej stonowane barwy. Do łask wraca też klasyczny manicure francuski. Najmodniejsze wzorki na paznokcie na jesień to te, które kojarzą się z tą porą roku. Jesienią modne są też czarne paznokcie! Co jeszcze? Zobacz w galerii najlepsze paznokcie na jesień 2019. Które wybierasz?

