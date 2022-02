Pekin 2022. Dawid Kubacki odebrał brązowy medal olimpijski podczas ceremonii w stolicy Chin [ZDJĘCIA]

Dawid Kubacki odebrał w Pekinie brązowy medal

- Emocje uderzyły. To niesamowity moment. To moment, na który pracuje się całe życie. Mimo że ta praca od początku sezonu nie do końca popłacała, popłaciła w najważniejszym momencie - powiedział Kubacki w rozmowie z reporterem TVP Sport.

W konkursie na skoczni normalnej, który odbył się w niedzielę triumfował Japończyk Ryoyu Kobayashi, a drugi był Austriak Manuel Fettner. Na trzecim miejscu, po awansie z ósmej pozycji zajmowanej na półmetku zawodów, wylądował skoczek z Szaflar. Kamil Stoch został sklasyfikowany na szóstej pozycji.

Przed skoczkami jeszcze dwa konkursy w Pekinie na dużej skoczni - indywidualny i drużynowy.