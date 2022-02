Pekin 2022: praktyczny przewodnik na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Obostrzenia COVID, najważniejsze atrakcje i porady praktyczne Emil Hoff

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 odbywają się w Pekinie. Prezentujemy przewodnik po mieście: obostrzenia COVID, zasady wjazdu, najważniejsze atrakcje, ceny i praktyczne porady. Photo by JuniperPhoton on Unsplash Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Pekin przyciąga dziś uwagę całego świata. Miasto jest gospodarzem tegorocznych XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dostęp do Pekinu dla zwykłych turystów jest jednak ograniczony z powodu surowych obostrzeń COVID, ale sytuacja ma się polepszyć latem. Warto już dziś zaplanować wycieczkę do Pekinu, starożytnej stolicy Chin. Co warto zobaczyć w Pekinie, jakie są tam ceny, ile kosztuje lot i jakie panują obostrzenia COVID w 2022 roku? Prezentujemy przewodnik po Pekinie: najważniejsze atrakcje miasta i praktyczne porady dla podróżnych.