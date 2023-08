Perseidy 2023 już 12 sierpnia! Spadające gwiazdy i inne zjawiska na niebie, które można obserwować w sierpniu

Noc spadających gwiazd już niebawem. Na nocnym niebie w sierpniu ponownie rozbłysną Perseidy. Kiedy i gdzie będą najlepiej widoczne? Jakie jeszcze zjawiska astronomiczne będzie można oglądać w sierpniu? Zapraszamy do przewodnika po spadających gwiazdach, superksiężycach i innych niesamowitych zjawiskach astronomicznych, które czekają nas w sierpniu 2023.

Perseidy 2023. Kiedy jest noc spadających gwiazd?

Już niebawem nad naszymi głowami rozegra się wspaniały spektakl: niebo zasnuje się spadającymi gwiazdami, gdy rój meteorów, zwanych Perseidami, znowu zbliży się do Ziemi. Jak i gdzie najlepiej obserwować Perseidy i jakie jeszcze ciekawe zjawiska astronomiczne wystąpią w sierpniu 2023?

Cylonphoto, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Perseidy to jeden z rojów meteorów, których orbita przecina się z ziemską regularnie co roku w sierpniu. Perseidy są wyjątkowo spektakularne, a gdy przelatują obok Ziemi, niebo rzeczywiście wydaje się pełne spadających gwiazd. Co kilka chwil można zobaczyć rozbłysk przelatującego nieopodal Ziemi meteoru, czyli tzw. spadającą gwiazdę. W czasie przelotu Perseidów widocznych jest nawet 90 rozbłysków w ciągu godziny. Zazwyczaj do obserwacji Perseidów nie potrzeba ani lornetki, ani teleskopu.

Obejrzyjcie na nagraniu, jak wyglądał deszcz spadających gwiazd w zeszłym roku, gdy Perseidy były najlepiej widoczne.

Kiedy Perseidy 2023 będą najlepiej widoczne? W nocy z 12 na 13 sierpnia 2023 przypada maksimum roju Perseidów, ale spadające gwiazdy będą widoczne na nocnym niebie także 11 i 14 sierpnia. Maksimum roju to najlepszy czas, by oglądać Perseidy – deszcz meteorów, wyjątkowo jasnych i pięknych, które co roku można podziwiać właśnie w drugim miesiącu wakacji. Świetnie się składa, że w 2023 r. maksimum Perseidów przypada w weekendową noc z soboty na niedzielę. Warto zorganizować weekendową wycieczkę poza miasto, by podziwiać spadające gwiazdy w pełnej krasie. Ale gdzie najlepiej się wybrać, by móc zachwycać się niebiańskim spektaklem?

Spadające gwiazdy w sierpniu 2023. Jak i gdzie obserwować nocne niebo, by zobaczyć Perseidy?

Zjawiska astronomiczne nieraz da się zaobserwować gołym okiem, o ile sprzyjają ku temu warunki. Bardziej ambitni obserwatorzy mogą posłużyć się teleskopem lub nawet zwykłą lornetką. Już tak prosty sprzęt pozwoli lepiej obserwować Perseidy i inne zjawiska.

Dobry czas na obserwację nieba w noc spadających gwiazd czy koniunkcji ciał niebieskich to okres nowiu księżyca przy dobrej pogodzie, gdy światło satelity i chmury nie zaburzają widoczności. Z kolei dobre miejsce na oglądanie nocnego nieba to takie, w którym nie ma zanieczyszczenia świetlnego. Zanieczyszczenie takie powstaje w miejscach, gdzie w nocy pali się dużo sztucznych świateł, a więc przede wszystkim w miastach i wokół nich. Jeśli więc chcesz oglądać noc spadających gwiazd z najlepszymi wrażeniami, oddal się od światła tak bardzo, jak to tylko możliwe. Wówczas dopiero zobaczysz, jak piękne są sierpniowe Perseidy.

Parki ciemnego nieba, czyli raje dla obserwatorów gwiazd. Wybierz się tam oglądać Perseidy

Jeśli szukacie idealnego miejsca do obserwacji gwiazd latem 2023, być może będziecie musieli wybrać się na wycieczkę za miasto np. w weekend. Obszary najbardziej sprzyjające oglądaniu Perseid i innych zjawisk na nocnym niebie znajdują się najczęściej poza miastami.

Ostatnio krótkie wycieczki do miejsc, z których najlepiej widać ciekawe zjawiska astronomiczne, stają się coraz popularniejsze, zwłaszcza latem, gdy spadające gwiazdy to świetna okazja na zorganizowanie wypadu np. pod namiot. Przydatną mapę zanieczyszczenia świetlnego możecie znaleźć np. online. Ukazuje ona obszary, na których obserwacja zjawisk astronomicznych jest utrudniona, ale także mniej zaludnione miejsca, gdzie Wycieczki do miejsc, w których nie ma zanieczyszczenia świetlnego, a gwiazdy widać jak na dłoni, stają się coraz popularniejszą formą krótkich wycieczek turystycznych. Lara_Uhryn, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Obecnie w Polsce działają dwa parki ciemnego nieba – to specjalnie wyznaczone miejsca, na których obszarze dba się o to, by nie powstawało zanieczyszczenie świetlne:

Izerski Park Ciemnego Nieba w Sudetach. Najstarszy w Polsce, działa od 2009 r., rozciąga się po obu stronach granicy z Czechami.

Park Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach. Działa od 2013 r., obejmuje Bieszczadzki Park Narodowy i parki krajobrazowe Doliny Sanu oraz Ciśniańsko-Wetliński.

Działa także kilka dodatkowych obszarów ochrony ciemnego nieba, nazywanych ostojami, np.: Izdebska Ostoja Ciemnego Nieba w Wielkopolsce

Obszar ochrony ciemnego nieba Sopotnia Wielka

Obszar ochrony ciemnego nieba Palowice Planowane jest również utworzenie trzeciego parku ciemnego nieba „Roztocze” na Lubelszczyźnie.

Perseidy to nie wszystko. Najciekawsze zjawiska astronomiczne w sierpniu 2023

Perseidy to jednak niejedyne ciekawe zjawisko astronomiczne, które będzie można oglądać w sierpniu 2023. Czeka nas też Pełnia Jesiotrów, kilka ciekawych koniunkcji, a przy odrobinie szczęścia będziemy mogli dostrzec nawet najsłynniejsze księżyce Jowisza i pierścienie Saturna. Kiedy najbardziej warto obserwować nocne niebo? Poniżej przygotowaliśmy dla was kalendarium najciekawszych zjawisk astronomicznych w sierpniu 2023.

Pełnia Jesiotrów

1 sierpnia o godz. 18:30 widoczne było pierwsze ciekawe zjawisko na nocnym niebie w tym miesiącu: pełnia księżyca, nazywana Pełnią Jesiotrów, ponieważ w tym okresie rdzenni Amerykanie łowili ogromne jesiotry w regionie Wielkich Jezior USA. Księżyc znajdował się bliżej Ziemi niż zwykle, a więc był większy i jaśniejszy - to zjawisko nazywane superksiężycem. W sierpniu 2023 będziemy mogli oglądać jeszcze jeden superksiężyc - następną pełnię 31 sierpnia. Koniunkcje księżyca i planet

Jeśli lubicie wyszukiwać na nocnym niebie nie tylko gwiazdy, ale i planety, bardzo pomocne są zawsze koniunkcje księżyca, czyli noce, kiedy księżyc widoczny jest na niebie tuż obok jednej z planet. W sierpniu 2023 będzie miało miejsce kilka koniunkcji księżyca:

4 sierpnia z Neptunem

8 sierpnia z Uranem

19 sierpnia z Marsem

