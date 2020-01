Piątek pogodny i słoneczny. Jaka pogoda będzie w weekend?

W piątek pogodnie będzie na południu kraju. Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą od 4 st. C na Rzeszowszczyźnie, 6 st. C w Krakowie, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50 km/h. W sobotę Na wschodzie, Pogórzu i w centrum opady deszczu. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na wschodzie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim.

