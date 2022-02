Pięć amerykańskich helikopterów typu Black Hawks w tym jeden transportowy przeleciały nad Sądecczyzną [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

W piątek po godzinie 10 nad głowami sądeczan można było zauważyć pięć wojskowych helikopterów. To maszyny typu Black Hawks, które wykorzystywane są powszechnie przez armię Stanów Zjednoczonych Ameryki. Są to średniej wielkości śmigłowce przystosowane do transportu ludzi oraz wsparcia ogniowego, napędzane dwoma silnikami.