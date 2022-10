Piękna jesień w Muszynie. Niezwykłe widoki w sądeckim uzdrowisku! Zobaczcie zdjęcia Tatiana Biela

Jesień na dobre zagościła w Muszynie, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem wycieczek turystycznych. Sądeckie uzdrowisko przeżywa oblężenie o każdej porze roku, ale złota polska jesień jest szczególnie malownicza w tej urokliwej górskiej miejscowości. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa muszyńskich fotografów Artura Królikowskiego i Macieja Zwierza. Liczymy, że zachęcą Was do odwiedzenia uzdrowiska, które staje się coraz większą konkurencją dla sąsiedniej Krynicy.