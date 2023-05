Piękna wiosna w Beskidzie Sądeckim. To czas na leśne wyprawy. Zobaczcie na zdjęciach

Chcesz robić dzikim zwierzętom zdjęcia? Pamiętaj, że:

Co robić, jeśli natkniemy się w lesie na martwe zwierzę?

Co zrobić, jeśli natkniemy się w lesie na ranne zwierzę?

Co zrobić, jeśli natkniemy się w lesie na młode zwierzę, które wygląda na porzucone przez matkę?

PAMIĘTAJ: Pozostawianie młodych zwierząt samych, np. zajęcy, saren czy dzików, to nie brak dbałości o potomstwo ze strony rodziców, ale wręcz przeciwnie - objaw troski o ich byt. To wypracowana przez zwierzęta strategia przetrwania: młode zwierzę nie wydziela intensywnego zapachu, więc nie wyczują go drapieżniki, mało się porusza i ma maskujące ubarwienie, co zapewnia mu ochronę. Ciągła obecność dorosłych zwierząt w pobliżu zagraża młodym i ściąga uwagę drapieżników. Matka dyskretnie obserwuje młode, a zbliża się do nich tylko na czas karmienia.