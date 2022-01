Piękna zima w Beskidzie Sądeckim. Ze szczytów widać ośnieżone Tatry [ZDJĘCIA] Redakcja Nowy Sącz

Przez ostatnie dni w górach dosypało śniegu. Warunki do zimowych spacerów w Beskidzie Sądeckim są wyśmienite, zwłaszcza że na amatorów górskich wędrówek czeka słoneczna pogoda i zapierające dech w piersi widoki na pobliskie Tatry. Tak prezentują się okolice Bacówki nad Wierchomlą w obiektywie Artura Królikowskiego. Do schroniska można dojść zarówno drogą jak i szlakiem z Wierchomli Małej (około 75 minut) oraz z położonego nad Muszyną Szczawnika (około 80 minut). To właśnie stąd można obserwować piękną panoramę Tatr.