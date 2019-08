Piękne zbiory naszych Czytelników. W lasach prawdziwy wysyp grzybów

W sądeckich lasach sypnęło grzybami. Internauci chętnie pochwalili się swoimi zbiorami, są imponujące. Lasy w Beskidzie Sądeckim obfitują w grzyby i owoce. Te tereny to prawdziwy raj dla grzybiarzy. Wystarczyło trochę deszczu i pojawiło się wyjątkowo dużo grzybów. Widać to między innymi po ilości prawdziwków, kozaków, maślaków, czy borowików ceglastoporych w naszym regionie znanych jako pociec. Zapraszamy do obejrzenia galerii, są tu też grzyby giganty.