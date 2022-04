Michał Macura w Hotel Paradise

Hotel Paradise. Michał rezygnuje z rozmowy

Niemal nieodzownym elementem programu Hotel Paradise jest gra na emocjach. Tak było też w przypadku Michała, którego Klaudia i Kuba wytypowali jako jednego z dwójki uczestników najgorzej odnajdujących się w programie. O konsekwencjach nie wiedzieli, aczkolwiek rzadko są one przyjemne dla wytypowanych osób. Tym razem były jednak pozytywne. Michał i Eliza otrzymali możliwość wideorozmowy z rodziną. Michał jednak zrezygnował z przywileju i oddał go… Klaudii, która wskazała go pod jurysdykcję produkcji.

Przypomnijmy, że na podobny gest zdecydował się ponad 20 lat temu Janusz Dzięcioł w bijącym rekordy popularności programie Big Brother . Ówczesny komendant Straży Miejskiej w Świeciu zrezygnował z możliwości telefonu do rodziny w zamian za papierosy dla pozostałych uczestników. Warto dodać, że sam nie palił. Wielu widzów do teraz twierdzi, że ten gest przybliżył go do zwycięstwa w programie.

Czy w ślady Janusza Dzięcioła pójdzie Michał Macura? Różnica jest jednak taka, że to nie widzowie decydują o tym kto odpada z programu. Z rajem żegna się uczestnik, który do tzw. rajskiego rozdania nie znajdzie sobie pary.

"Hotel Paradise" to show na TVN7. Na czym polega program?

O co chodzi w programie? Uczestnicy mieszkają w luksusowej willi na Panamie, muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Aby osiągnąć cel będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę. Co tydzień w Hotelu Paradise pojawiają się nowi mieszkańcy. By zdobyć nagrodę - maksymalna pula to 100 tysięcy złotych - muszą wykazać się sprytem, umiejętnościami planowania i przewidywania.