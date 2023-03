Pieniny. Od soboty startuje spływ po Dunajcu. W tym roku atrakcja będzie droższa [ZDJĘCIA]

Spływ Przełomem Dunajca to jedna z największych atrakcji Małopolski. Tradycyjnie rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 października. Spływ organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Należą do nich rdzenni górale z pienińskich miejscowości. Stowarzyszenie istnieje od 89 lat. Każdego roku z tej atrakcji korzysta kilkaset tysięcy turystów. W ubiegłym roku flisacy przewieźli na swoich tratwach 295 tys. osób.

- W sobotę 1 kwietnia rozpoczynamy kolejny sezon. Po Dunajcu w tym roku będzie pływać ok. 500 flisaków. Będzie w sumie 240 łodzi – mówi Jerzy Regiec, prezes Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.

Przygotowania do sezonu rozpoczęły się już wcześniej. Przede wszystkim sprawdzone musiały zostać łodzie – by były bezpieczne. Na początek odebranych do użytkowania zostało 45 łodzi. Systematycznie – wraz ze wzrostem ruchu turystycznego – będą odbierane kolejne komplety łodzi.