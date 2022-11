Pierwszy dzień zimy 2022/23. Kiedy wypada? Czym różni się kalendarzowa zima od astronomicznej? Pomysły na turystyczne powitanie zimy Emil Hoff

Kiedy zaczyna się kalendarzowa zima 2022/23? Czym różni się od astronomicznej? Ile będzie trwał najkrótszy dzień w 2022 r.? Jak właściwie obchodzi się pierwszy dzień zimy? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w krótkim informatorze: Pierwszy dzień zimy 2022/23: najważniejsze informacje, pomysły na atrakcje i wycieczki. Wojciech Wojtkielewicz / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Pierwszy dzień zimy to okazja do zorganizowania nastrojowe wycieczki wśród pięknych iluminacji i świątecznej atmosfery. Kiedy właściwie zaczyna się kalendarzowa zima i czym się różni od astronomicznej? Jak dawniej świętowano pierwszy dzień zimy i jak można powitać go dzisiaj? Zapraszamy do informatora: pierwszy dzień zimy 2022: data, tradycje i propozycje wycieczek.