Piłka nożna. Te drużyny z 3 i 4 ligi oraz okręgówki i klasy A utrzymały się, choć były na miejscach spadkowych. Awanse z klasy B

Sezon piłkarski w Małopolsce od III ligi w dół został zakończony (oficjalnie nastąpi to 28 maja). Są awanse, ale nie ma spadków. Postanowiliśmy zaprezentować te drużyny, które utrzymały się w ligach III i IV oraz w klasie okręgowej i klasie A. Część z nich była w bardzo złej sytuacji i miała małe szanse na zachowanie ligowego bytu, ale dzięki przerwaniu rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa w przyszłym sezonie będzie grać w tej samej klasie, w której występowała we właśnie zakończonym sezonie. W klasie B w okręgu krakowskim nie ma spadków, za to pokazaliśmy te zespoły, które uzyskały awans do klasy A. Sprawdźcie, jakie to drużyny w GALERII, przechodząc do kolejnych slajdów przy pomocy strzałek.