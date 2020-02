„Mrozu” zaśpiewał w Pijalni Głównej w Krynicy- Zdroju

„Mrozu” wystąpił przed tłumem fanów, którzy świetnie bawili się do znanych i tych najnowszych przebojów. Artysta zaprezentował utwory ze swojego najnowszego albumu „AURA”. Nie zabrakło znanych i lubianych „Jak nie my to kto”, czy „Nic do stracenia”. Koncert odbył się w ramach cy...