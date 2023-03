Piotr Żyła i Marcelina Ziętek to wyjątkowa para. Obejrzyjcie wspólne zdjęcia mistrza świata w skokach narciarskich i aktorki

Kim jest Marcelina Ziętek, partnerka Piotra Żyły?

- Zaczęło się od gry w teatrze, tam stawiałam pierwsze kroki, więc później przejście do serialu było dla mnie łatwiejsze - opowiadała Marcelina Ziętek jako 19-latka w programie WszechSmaki.TV. - Poza tym bardzo lubię to robić, jest to moją pasją i chciałabym wiązać z tym przyszłość. Gra w tym serialu to jest dla mnie sama przyjemność.