Piotruś Banach będzie potrzebować naszej pomocy

Wirtualna rzeczywistość dla chorych dzieci. Rusza innowacyjny projekt

Dzieci przykute na co dzień do łóżka w klinice onkologicznej we Wrocławiu mogły przenieść się do wirtualnego świata i zapomnieć o bólu. Zobaczyły fontannę w Las Vegas, kangury w Australii czy irlandzką plażę. A to dopiero początek.