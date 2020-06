Pisklęta bażanta złocistego z muszyńskich ogrodów czekają na imiona

Strażacy otrzymali sprzęt do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Do jednostek OSP działających na Sądecczyźnie trafia sprzęt do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Został on przekazany z magazynu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Każda jednostka otrzymuje: opryskiwacz spalinowy, 5 kg konce...