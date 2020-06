Piwniczna - Zdrój. Mieszkańcy protestują przeciwko trzem wariantom budowy obwodnicy. Obawiają się o los uzdrowiska

Kontrowersje dotyczące długo oczekiwanej w regionie inwestycji pojawiły się wkrótce po tym, jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła mieszkańcom propozycje przebiegu obwodnicy. I choć nie było żadnych wątpliwości co do konieczności pozbycia się ruchu z drogi krajowej nr 87 z centrum miasta, nie ma zgody co do szczegółów przedstawionych przez GDDKiA.

To się źle skończy

Maria Kulig, przewodnicząca zarządu Osiedla Miasto, złożyła złożyła w Urzędzie Gminy formalny wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej rady miasta. Na zebraniu ogólnym mieszkańców powołano również Komitet Społeczny, którego zadaniem będzie zorganizowanie protestu wobec przedstawionych trzech wariantów przebiegu obwodnicy.

- Każda z tych propozycji może spowodować utratę przez Piwniczną statusu uzdrowiska oraz utratę wizerunku przez nasze inwestycje turystyczno - rekreacyjne - wyjaśnia.