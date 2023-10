PKL zainwestują 300 mln złotych w rozwój rodzinnej i wyczynowej oferty zimowej w Szczawnicy i Krynicy

- W ośrodkach Grupy PKL zapewniamy narciarzom trasy dostosowane do różnych umiejętności. To trasy rodzinne, na których można zaczynać swoją przygodę ze sportem, rozwijać swoje pasje, a przy tym aktywnie spędzić czas. Zgodnie z realizowanym planem inwestycyjnym Grupy modernizujemy zimową ofertę by zapewniać jak najlepsze atrakcje narciarskie. Do 2025 roku ośrodek na Jaworzynie Krynickiej zostanie zmodernizowany i mamy nadzieję, że stanie się rodzinną stacją narciarską numer 1 w Polsce. Pamiętamy także o zawodnikach trenujących profesjonalnie narciarstwo alpejskie i snowboard zjazdowy. Właśnie dlatego trasa nr 1 na Palenicy, Szafranówka 2 oraz trasa FIS nr 5 na Jaworzynie Krynickiej zostaną specjalnie zmodernizowane i udostępnione dla sportu wyczynowego - mówił Daniel Pitrus, prezes Grupy PKL.