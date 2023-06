PKL Zakopane planuje wielką inwestycję w Muszynie. Powstanie tam kompleks letniej i zimowej rekreacji

Muszyna obok Krynicy-Zdroju to jedna z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejscowości na Sądecczyźnie. Z roku na rok, wraz z przybywającymi atrakcjami, wzrasta zainteresowanie tym uzdrowiskiem.

Uzdrowisko ma turystom sporo do zaoferowania i to fakt, któremu nie da się zaprzeczyć. To między innymi Park Zdrojowy wraz ze wzgórzem Baszta i ruinami zamku, Ogrody Sensoryczne, Ogrody Tematyczne, Ogrody Biblijne, Pijalnie wód mineralnych - Antoni, Milusia, Cechini, Muzeum Regionalne oraz Rynek wraz ratuszem w stylu galicyjskim.