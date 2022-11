PKP Intercity otworzy połączenie między Krakowem i Wilnem. Kursy od 11 grudnia 2022. Ile kosztuje bilet i co warto zobaczyć w Wilnie?

Nowe połączenie PKP Intercity z Krakowa do Wilna od 11 grudnia 2022

PKP Intercity już niebawem uruchomi nowe połączenie kolejowe między Krakowem i Wilnem. W podróż będzie można się wybrać zgodnie z nowym rozkładem jazdy od 11 grudnia 2022.

Pociąg PKP Intercity „Hańcza”, który do tej pory docierał z Krakowa do Suwałk, pojedzie dalej, aż do stacji Mockava na Litwie. Następnie pasażerowi będą mogli się przesiąść do litewskiego pociągu LTG Link i dojechać do Wilna. W Mockavie składy litewskie zostaną podstawione na ten sam peron, na którym zatrzyma się polski pociąg, więc przesiadka nie będzie nastręczała żadnych problemów.

Kupowanie drugiego biletu na Litwie nie będzie konieczne. Podróż PKP Intercity z Krakowa do Wilna będzie można odbyć na jednym bilecie, niczym łączony lot samolotem.