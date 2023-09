PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację 12 przystanków na linii kolejowej z Tarnowa do Muszyny w ramach rządowego programu przystankowego

PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. realizują warty w sumie 973 mln zł „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Na trasie kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów budowane są obecnie dwa przystanki o nazwie Nowy Sącz Dąbrówka i Nowy Sącz Gorzków. Będą gotowe w grudniu br. Kolejne realizacje na tej trasie, tj. modernizacja 12 istniejących przystanków zwiększy możliwości komunikacyjne i ułatwi podróże pociągiem z Tarnowa do Krynicy-Zdrój czy Muszyny.

– Rządowy Program przystankowy w znacznym stopniu przyczynia się do walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dzięki realizacji projektów, m. in. przy wsparciu tego Programu budujemy a także dostosowujemy do nowych standardów przystanki kolejowe. Zależy nam, by Polacy mieli jak największą dostępność do kolei, do wygodnego i ekologicznego środka transportu. Z efektów naszych działań oraz z inwestycji zarządcy infrastruktury korzystają już mieszkańcy wielu regionów, w tym także Małopolski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.