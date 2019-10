Plaga pijanych kierowców na Sądecczyźnie. Policja: Zero tolerancji

FLESZ: Pierwsza pomoc przy wypadkach drogowych. To musisz wiedzieć!

Tylko w ciągu ostatnich siedmiu dni sądeccy policjanci zatrzymali aż pięciu nietrzeźwych kierowców. Pierwszego w Librantowej w sobotę, 12 października po godz. 18. Pijany kierowca uszkodził bramę wjazdową do jednej z posesji, a następnie uderzył w zaparkowany samochód. Jakby tego było mało, 38-letni kierowca zasnął w swoim aucie. Zbudzili go policjanci, którzy sprawdzili jego trzeźwość. Okazało się, że miał w organizmie 2,8 promila alkoholu.

Szczęśliwie zakończyła się podróż dla nietrzeźwego kierowcy fiata. Mężczyzna w poniedziałek 21 października w miejscowości Rożnów zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Do szpitala był eskortowany przez policję, bo był bardzo agresywny. Okazało się, że miał 2,8 promila alkoholu w organizmie.

- Tego samego dnia w Rdziostowie doszło do wywrócenia samochodu. Okazało się, że kierował nim 25-latek, który miał dwa promile alkoholu w organizmie - dodaje Izworska. - On i podróżująca z nim pasażerka zostali przewiezieni do szpitala.

O wymiarze kary dla wszystkich kierowców zdecyduje teraz sąd.

Kara za jazdę w stanie nietrzeźwości

Warto pamiętać, że dozwolona ilość alkoholu w organizmie, z którą można usiąść za kierownicą, to do 0,2 promila. Osoby, które przekroczą ten próg muszą liczyć się poważnymi konsekwencjami.