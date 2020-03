Płyn do dezynfekcji. WHO podaje przepis, jak zrobić go w domu [recepta WHO - 21.03.2020]

Według WHO w Chinach zachorowalność spada, a teraz to w Europie jest epicentrum, jeśli chodzi o zachorowania na koronawirusa.

Aby zapobiec zakażeniu trzeba przede wszystkim często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem. A co, gdy wychodzimy z domu i nie mamy dostępu do wody i mydła? Wówczas należy zastosować płyny i żele odkażające. Niestety, te środki ochronne to w obliczu pandemii koronawirusa towar deficytowy. Płynów i żeli do dezynfekcji brakuje już nie tylko w aptekach, ale nawet w szpitalach.

Najważniejsze - myj ręce wodą i mydłem

Prawidłowe mycie rąk (tu instrukcja krok po kroku) jest najlepszym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się zarazków i wirusów, w tym także koronawirusa.

Jak zaleca WHO, ręce należy myć zawsze po powrocie do domu, po wizycie w toalecie, przed, po oraz w trakcie przygotowywania posiłków, a także po kichnięciu, kaszlu - gdy zakrywamy nos i usta dłonią. Kiedy natomiast ręce są brudne, powstrzymajmy się od dotykania oczu, ust i nosa (ogólnie - twarzy).