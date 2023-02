Po energetyka z dowodem. Projekt zakazu sprzedaży napojów energetycznych dzieciom trafił do Sejmu

Napój z czerwonymi bykami od lat jest doskonale znany Polakom za sprawą dodawania skrzydeł nie tylko Adamowi Małyszowi, ale także innymi wybitnym sportowcom. Dwie dekady temu, gdy ruszyła jego promocja cieszył się on dużą popularnością jako świetny dodatek do wódki. No nie taki świetny, bo to połączenie wyjątkowo niekorzystnie wpływało na zdrowie i wiele lokali dziś już nie serwuje tego wystrzałowego drinku.

Oryginalny napój, jego cena, daje niewątpliwy prestiż dzierżenia puszki, jednak odstrasza wielu konsumentów. Szybko na rynku pojawiły się firmy, które zaczęły oferować niemal tą samą zawartość w dużo niższej cenie. Przez lata energetyka w marketach można było kupić nawet za 1 zł. Napoje te stały się doskonałymi nośnikami reklamy, wielu sportowców, influencerów, klubów piłkarskich czy firm posiada napoje sygnowane własną osobą, marką.