Po świętach nowe obostrzenia związane z koronawirusem. Rząd przedstawi także plan ich stopniowego łagodzenia

Po świętach rząd ma podać również nowe szczegóły ogłoszonych ostatnio nowych regulacji. Dowiemy się wówczas m.in. jakie kary grozić będą za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania twarzy. Rząd ma także przedstawić plan stopniowego łagodzenia nałożonych ograniczeń.

Ponadto rząd przedłużył do 19 kwietnia wszystkie obowiązujące dotychczas restrykcje, mające pomóc w walce z koronawirusem. W tym czasie nadal obowiązywać będzie m.in. zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, czy załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Obowiązuje także zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.