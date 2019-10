Po wyborach zgaśnie wielki piec w hucie w Krakowie. Oficjalnej daty nie ma, przygotowania już podjęto

Już w piątek 4 października 2019 roku radio RMF FM podało,że wielki piec zostanie wygaszony 25 października. „Według naszych informacji wstrzymano zakupy jakichkolwiek surowców, a te, które są, mają wystarczyć do normalnej pracy - właśnie do 25 października. Ponadto na terenie krakowskiego kombinatu zaczęto tworzyć instalacje mające inicjować wyłączenie jedynego pracującego tam pieca. Jego tymczasowe bezterminowe wyłączenie spółka planowała już od dawna, argumentując to względami ekonomicznymi. Zapowiadane wyłączenie pieca już we wrześniu zostało jednak przesunięte na okres powyborczy i jak wynika z naszych informacji - stało się to po interwencji rządu” - czytamy na rmf24.pl.

- Nadal pracują trzy wielkie piece, dwa w Dąbrowie Górniczej, jeden w Krakowie. Nie ma oficjalnej daty wygaszenia wielkiego pieca w Krakowie – zapewnia Sylwia Winiarek z biura prasowego ArcelorMittal Poland. Przyznaje jednak, że branych pod uwagę jest kilka terminów wygaszenia wielkiego pieca w krakowskiej hucie i to jeszcze w tym roku. I przypomina, że w lipcu władze koncerny jedynie zawiesiły wykonanie planów ogłoszonych wiosną tego roku, nigdy z nich nie zrezygnowały. - A sytuacja jest jeszcze gorsza. Obniżono prognozy zapotrzebowania na stal w Polsce, wzrósł import stali, zwłaszcza z Turcji – podkreśla Sylwia Winiarek