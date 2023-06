Pociąg Marzeń znów zabierze dzieci na wakacje. Dołącz do kolejnej edycji naszej wyjątkowej akcji!

Im więcej wagoników, tym więcej uśmiechów

Partnerem Głównym naszej akcji jest Grupa Tauron, największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, który dostarcza energię do ponad 5,6 mln klientów w kraju. Firma jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Jednym z fundamentów działania Grupy Tauron jest troska o planetę. Firma realizuje swoją ekologiczną strategię za sprawą Zielone Zwrotu Taurona. Grupa Tauron angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Jest sponsorem ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Na czym polega akcja? Zasady są proste. Nasz specjalny Pociąg ma pomóc w zorganizowaniu wakacji dzieciom, które z różnych względów nie mają takiej możliwości. W szczególności chodzi o podopiecznych różnych fundacji, stowarzyszeń oraz domów dziecka. Do akcji przyłączają się firmy, które poprzez wykupienie wagonika, pomagają tym instytucjom w sfinansowaniu wakacyjnego wyjazdu dla najmłodszych. Zostanie na to przeznaczona połowa wpłaconych środków. Im więcej wagoników, tym więcej dzieci będzie miało szansę na spędzenie beztroskiego i radosnego czasu.

Bez Was te podróże by się nie odbyły

Rok temu, dzięki ogromnej hojności partnerów i sponsorów, udało się zebrać blisko pół miliona złotych, które trafiły do 15 fundacji. Ich wychowankowie brali udział w obozach, koloniach, a nawet wyprawach survivalowych pełnych błota, przeszkód i skoków spadochronowych. Niektórzy, tak jak protegowani wielkopolskich rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, mogli sami zdecydować o tym jak chcą wypoczywać i gdzie wyjechać. Na liście marzeń pojawiły się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, czy Szklarska Poręba. Inni z kolei woleli spokój i sielankę w agroturystyce. 30 wychowanków Fundacji Hospicyjnej z Pomorza wzięło udział w obozie sportowo-naukowym, gdzie nie tylko aktywnie spędzali czas, ale również mogli nauczyć się słuchać siebie nawzajem i dbać o swoje bezpieczeństwo. W kolejnych województwach, w ramach naszej akcji, mali turyści wyjechali nad polskie morze, w góry, czy na Mazury. Tam zwiedzali, podziwiali widoki, brali udział w organizowanych specjalnie dla nich zabawach i cieszyli się wspaniałą atmosferą. Na Podkarpaciu, we współpracy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, pomogliśmy w zorganizowaniu letniego wypoczynku aż dla 600 dzieci!

Nie tylko pomaganie, ale i promocja

W tym roku ruszamy po raz kolejny. Firmy, które zdecydują się dołączyć do akcji poprzez wykupienie wagonika do Pociągu Marzeń, otrzymają w zamian, oprócz uśmiechu i radości dzieci, reklamę na łamach naszych dzienników. Pociąg Marzeń przejedzie symbolicznie przez 15 województw. Będzie widoczny dla czytelników i internautów aż przez 7 tygodni: od 23 czerwca do 11 sierpnia. Każdy wagonik będzie miał na sobie logo firmy, która przyłączyła się do akcji. Partnerzy akcji otrzymają również indywidualny bilet do marzeń – wyjątkową grafikę, którą będą mogli wykorzystać w swoich mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

Tak więc… zajmujcie swoje miejsca, Pociąg Marzeń lada moment wystartuje! Dokąd tym razem zabierze dzieci na wakacje? Przekonamy się niebawem.