Pociągiem z Tarnowa do Krynicy i Muszyny. Koniec remontu torów i utrudnień w podróży koleją do znanych i lubianych uzdrowisk

Trzy miesiące bez pociągów z Tarnowa na południe

- Remont ma sprawić, że podróże na południe Polski do miejscowości turystycznych czy uzdrowiskowych będą bardziej komfortowe – tłumaczy Dorota Szalacha, z PKP PLK.

Pociągi na trasie Tarnów - Stróże - Nowy Sącz - Piwniczna Zdrój - Muszyna-Krynica Zdrój przestały jeździć od 12 marca. Związane było to z kolejnym etapem prac remontowych i związanych z bieżącym utrzymaniem, które prowadzone były na torach przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Koniec utrudnień na wakacje

Ze względu na szeroki zakres robót oraz to, że na południe od Tarnowa biegnie tylko jeden tor, konieczne okazało się całkowite wstrzymanie ruchu kolejowego. Do dyspozycji podróżnych była uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Od 11 czerwca pociągi dojeżdżają do Stróż. Ci, którzy jadą dalej, muszą się tam jeszcze przesiąść z pociągu do autobusu, gdyż nie uporano się jeszcze ze wszystkimi pracami.

Ruch kolejowy na całej trasie z Tarnowa do Muszyny i Krynicy przywrócony ma zostać od 15 czerwca. A to oznacza, że w zbliżające się coraz większymi krokami wakacje dojazd do popularnych uzdrowisk na południu Małopolski będzie możliwy już bez utrudnień.

Jednocześnie prowadzone są wprawdzie prace przy budowie dwóch przystanków w Nowym Sączu - Dąbrówka i Gorzków, ale mają one już nie kolidować z ruchem pociągów i nie będzie potrzeba wprowadzać komunikacji zastępczej.