Podatkowy Nowy Ład. Wynajmujący bez wyboru - będą musieli płacić ryczałt, bez prawa do kosztów. Kto na tym straci? OPRAC.: Zbigniew Biskupski

Rozliczenie przychodów z najmu będzie prostsze, ale ryczałt od pełnych przychodów sprawi, że nieopłacalne będzie ponoszenie wydatków na remont czy modernizację, poza najpilniejszymi naprawami. Tomasz Czachorowski / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od początku obowiązywania systemu podatkowego w Polsce osoby prywatne uzyskujące przychody z prywatnego najmu, podobnie jak jednoosobowe firmy, mogli wybierać formę opodatkowania między prostszym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a PIT na zasadach ogólnych. Nowy Ład podatkowy likwiduje ten wybór: przychody z najmu zostaną usunięte z ustawy o PIT, a osoby je uzyskujące będą objęte wyłącznie przepisami ustawy o podatkach zryczałtowanych. Stracą podatnicy, którzy w najem inwestowali pieniądze, kupując mieszkania w tym celu lub remontując stare lokale, by dostosować je do standardu rynku najmu. Podatek według skali podatkowej będzie można płacić tylko jeśli znany on zostanie za przychód z działalności gospodarczej.