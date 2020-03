Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zobacz, gdzie się zgłosić

Dla wszystkich Polaków wracających z zagranicy przygotowane zostały komunikaty SMS-owe, jak należy się zachowywać, jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu koronawirusa i czego należy się wystrzegać. Przy przekraczaniu granicy otrzymamy tę swego rodzaju instrukcję.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił również całodobową infolinię, na którą mogą dzwonić i pisać wszyscy, którzy podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem. Z porady można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590 lub za pomocą czatu online. W razie wątpliwości i pytań, konsultanci powinni poinformować zainteresowanego, gdzie znajduje się najbliższa placówka inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala.