Podhale. Kiedy wystartuje sezon narciarski? Sprawdźcie, gdzie już wkrótce będzie można jeździć na nartach Aurelia Lupa

Łukasz Bobek

Na Podhalu ostro sypnęło śniegiem. Temperatura spadła już poniżej zera. Warunki idealne do odkurzenia nart i przygotowania się do sezonu narciarskiego. Wszystkie stacje narciarskie pod Tatrami uruchomiły armatki śnieżne już w ubiegłym tygodniu. Postanowiliśmy sprawdzić, na co mogą liczyć miłośnicy "białego szaleństwa".