Podhale. Minus siedem stopni za oknem. Rozpoczęło się śnieżenie stoków narciarskich. Armaty pracują pełną parą

Rozpoczęło się śnieżenie stoków narciarskich. Armaty pracują pełną parą

Na uruchomienie armatek pozwoliła pogoda. W piątek zaczął sypać naturalny śnieg, a do tego spadła temperatura. W sobotę nad ranem termometry na Podhalu wskazywały ok. minus 7 stopni. Są to więc optymalne warunki do produkcji śniegu. Na Kotelnicy Białczańskiej uruchomiono także pierwszy ratrak.

Zanim jednak narciarze będą mogli wyjechać na stok, minie trochę czasu. Stacjom narciarskim zależy teraz, by zrobić sobie odpowiednią warstwę śniegu, który będzie stanowił swoisty podkład do kolejnych opadów i kolejnego wyprodukowanego sztucznie śniegu. Na razie żadna stacja narciarska pod Tatrami nie podała informacji o tym, kiedy uruchomi pierwsze wyciągi.