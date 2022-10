Podhale. Niebawem ruszy kopanie najgłębszego odwiertu geotermalnego na świecie

- Obecnie trwają ostatnie prace przygotowawcze przed wierceniem. Wieża wiertnicza niebawem stanie w Bańskiej Niżnej, kilkaset metrów obok istniejącego odwiertu Geotermii Podhalańskiej. Roboty przy wierceniu rozpoczną się na przełomie grudnia i stycznia – mówi Rafał Szkaradziński, wójt gminy Szaflary, który pilotuje całą inwestycję.

Firma, która wygrała przetarg, będzie wierciła w ziemi do głębokości aż 7 kilometrów. Naukowcy spodziewają się, że znajdą tam wodę o temperaturze ok. 120 stopni (czym większe ciśnienie, tym temperatura wrzenia wody rośnie). Taka temperatura zapewni nie tylko ogrzewanie domów, ale być może także uda się wykorzystać ją do produkcji prądu.