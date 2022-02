Podróż ze zwierzęciem. Jak przygotować pupila do wycieczki po krajach Unii Europejskiej?

Podróż z psem lub kotem jest możliwa, ale trzeba się odpowiednio przygotować

Marzeniem wielu miłośników podróży jest wspólna wyprawa z ukochanym zwierzęciem. To możliwe! Trzeba jednak pamiętać o zasadach, których należy bezwzględnie przestrzegać, przemieszczając się po krajach należących do Unii Europejskiej.

Zwierzę zwierzęciu nierówne. Różne zasady podróżowania z czworonogami

Zasady podróży z królikami, chomikami, myszami czy szczurami nie są dokładnie określone. W tym przypadku należy sprawdzić, czy kraj, do którego się wybieracie, podaje stosowne wytyczne (jeśli tak, trzeba się do nich stosować!).

Paszport dla psa, kota lub fretki to warunek konieczny, by podróżować z pupilem legalnie. Koszt jego wyrobienia to ok. 100 zł. W dokumencie uprawniony lekarz weterynarii uzupełnia dane dotyczące zwierzęcia, m.in. imię, gatunek, rasę, płeć, umaszczenie, datę urodzenia podaną przez właściciela i wszelkie cechy charakterystyczne, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela i weterynarza, informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz inne wskazówki na temat stanu zdrowia.

Szczepienia

Zwierzę powinno posiadać wszystkie stosowne szczepienia, w szczególności na wściekliznę. Właściciele szczeniąt powinni odwiedzić weterynarza co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem - młode psy wytwarzają przeciwciała po pierwszym szczepieniu właśnie przez tyle czasu.

Mikrochip

Mikrochip to urządzenie służące do identyfikacji zwierzęcia. Ułatwia określenie właściciela oraz przechowuje wprowadzone przez weterynarza dane. Zabieg czipowania wykonuje się tylko raz w życiu pupila.