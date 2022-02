Podróże i turystyka po COVID-19. Najnowszy raport ukazuje trendy podróżnicze na 2022 r. Polacy są gotowi wyjeżdżać częściej i wydawać więcej

Najnowszy raport dotyczący podróżniczych trendów wykonany został na zlecenie Accor Northern Europe. Ankiety wypełniło 6 tys. osób z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Rosji.

Raport ma optymistyczny wydźwięk. Szefowa sprzedaży Accor Northern Europe, Karelle Lamouche, stwierdziła, że koronawirus i wariant omikron, choć skomplikowały podróżowanie, nie osłabiły entuzjazmu Europejczyków do zwiedzania świata.

- Pandemia nie osłabiła naszego zamiłowania do podróży, choć skomplikowała plany i zmieniła podejście do wakacyjnych wyjazdów – powiedziała Lamouche. – Ludzie wciąż chcą podróżować, choć w minionym roku co piąty z naszych badanych musiał odwołać wyjazd.