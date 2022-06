Podtatrze. Wycieczki rowerem po Tatrach i nie tylko. Zobacz jak spędzić ciekawie czas na jednośladzie

Pieniny to bardzo malownicze pasmo górskie, które można zwiedzać na rożne sposoby. Tu rower wydaje się być idealnym środkiem transportu, by swobodnie podziwiać mijany krajobraz.

Wokół Borów Torfowych

To dla tych co chcą odpocząć od górskich wycieczek, i zaczynają przygodę z bicyklem. Proponujemy trasę wokół borów torfowych, bo Podhale to nie tylko góry. To także rozległe, równinne tereny dolin, gdzie uformował się unikalny ekosystem torfowisk. Trasa okrąża zachodnią część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, w większości bezleśnymi terenami z widokami na torfowiska i otaczające je pasma – Żeleźnicy, Gubałowskie, w tle Tatry i Babią Górę. Trasa technicznie łatwa, ciekawa widokowa i przyrodniczo.