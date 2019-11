„Poduszka dla Maluszka” w tym roku rusza już dziewiąty raz

To już dziewiąty raz. Pamiętasz pierwszy?

To była dość spontaniczna akcja. Chodziło o to, i nadal chodzi, by umilić dzieciom pobyt w szpitalu. Na początku rozdawaliśmy kolorowanki, które przygotowali więźniowie z jednego z Zakładów Karnych. Potem zbiórkę poduszek i pieniędzy przeprowadziliśmy w dziewięciu szkołach w gminie Brzeszcze, skąd jesteśmy, czyli ja i moi znajomi. Uczniowie przynosili zdobione przez siebie poduszki, a datki zbieraliśmy do puszek po mleku w proszku. Taka kolorowa poduszka, którą otrzymują dzieci i do której mogą się do przytulić na pewno niesie im radość.

Wszystkie poduszki, które potem przekazujecie, to te podarowane?

Nie tylko. W ub. roku dla małych pacjentów sześciu szpitali, w Oświęcimiu, Wadowicach, Gliwicach, Bochni, Elblągu i Działdowie przekazaliśmy ok. 600 poduszek. Część z nich była podarowana, część uszyła nasza zaprzyjaźniona krawcowa, a część kupiliśmy.