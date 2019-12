Pogoda na środę, 11 grudnia

Według synoptyków środa na terenie Małopolski będzie pogodna. Zachmurzenie, co prawda może występować rano, lecz w ciągu dnia powinno się przejaśnić. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C w Nowym Targu do 2 st. C w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Chrzanowie. Powieje słaby...