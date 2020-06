W czwartek od Zatoki Gdańskiej po Mazury, Suwalszczyznę i Podlasie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu i burze (20-50 mm). Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna w Małopolsce wyniesie od 21 st. C w Nowym Targu do 25 st. C w Oświęcimiu i Wadowicach. W Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie termometry pokażą 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.