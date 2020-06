W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne z przelotnym deszczem i burzami (do 30 mm). Lokalnie może spaść grad. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C w Nowym Targu do 30 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.