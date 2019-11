Pogoda na wtorek, 12 listopada

Wtorek zapowiada się pochmurno. Miejscami mogą pojawić się przejaśnienia. Na krańcach wschodnich i zachodnich będzie na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze spadnie deszcz do 10 mm. W Małopolsce termometry pokażą od 7 st. C w Nowym Targu do 13 st. C w Krakowie, Chrzanowie i No...