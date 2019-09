Pogoda na czwartek, 26 września. Pochmurnie z przelotnymi deszczami

W czwartej w Małopolsce podczas dnia spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, po południu niewykluczone lokalne burze, głównie w południowej części województwa. Temperatura maksymalna od 13°C na Podhalu do 20°C w Krakowie. Wiatr słaby, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północno-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

Wideo