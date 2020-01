Pogoda na czwartek, 30 stycznia. Będzie wietrzno i mokro. Od piątku przyjdzie ocieplenie

W czwartek będzie przeważnie pochmurno. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu (miejscami silniejsze do 10 mm) pojawią się w całym kraju. Na drogach może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu. W Małopolsce najcieplej będzie w Krakowie, Gorlicach, Olkuszu i Proszowicach, gdzie temperatura wyniesie 3 st. C, a najchłodniej w Nowym Targu, Nowym Sączu i Limanowej - tam spodziewane są ujemne temperatury w okolicach -1 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 40-60 km/h.