Pogoda na jutro dla Krynicy-Zdroju. Zobacz prognozę pogody na czwartek, 6.04 w Krynicy-Zdroju

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. nan°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. nan°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 96 %. Zgodnie z prognozą pogody, ma spaść 7 mm śniegu. Kierowcy mogą potrzebować chwili na odśnieżenie samochodu.

Według meteorologów, jutro (w czwartek, 06.04) w Krynicy-Zdroju może wiać z prędkością do 70 km/h.W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić nan°C. Kierunek wiatru będzie południowy. Przygotuj się na silny wiatr. Zadbaj jutro o to, by usunąć z parapetów, balkonów czy tarasów przedmioty, które mogą zostać porwane na przykład spaść na ulicę. Uważaj na siebie w czwartek w Krynicy-Zdroju.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.