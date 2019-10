Środa będzie ciepła i słoneczna [PROGNOZA POGODY]

W środę na zachodzie i Pomorzu pojawią się opady deszczu do 5-10 mm, a na Pomorzu Zachodnim do 20 mm. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, 20 st. C w centrum kraju, 21 w Małopolsce i Krakowie, do 23 st. C na Pod...