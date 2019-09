Pogoda na wtorek, 30 lipca

We wtorek na północnym-wschodzie lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu do 5-10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C w Nowym Targu do 30 st. C w Krakowie i Chrzanowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny. W burzach porywy mogą osiągnąć do 80-100 km/godz.