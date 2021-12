Pogoda na niedzielę, 26 grudnia. Ostrzeżenie IMGW przed silnym mrozem w Małopolsce. Nawet -20 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę 26 grudnia ostrzeżenie przed silnym mrozem w Małopolsce. Synoptycy prognozują temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -16°C, lokalnie do -20°C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -9°C do -6°C. Będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.